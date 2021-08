Cool! Ein Weltstar trägt dem Sohn die Schläger

Golf-Pro Miguel Ángel Jiménez ist bei den Gösser Open in Maria Lankowitz der Caddie für seinen Junior Victor. Der Grazer Amateur Fabian Lang liegt in Schlagdistanz zur Spitze, hat vier Schläge Rückstand auf das Führungs-Duo Daniel Berna Manzanares (Sp) und Edgar Catherine (Fra), das 63 Schläge in Runde eins benötigte.