Supercup LIVE ab 20.30 Uhr: Dortmund gegen Bayern

Der FC Bayern München ist - inklusive Vorbereitungsmatches - seit fünf Spielen sieglos, eine ungewohnte Situation für den Rekordmeister. „Wir versuchen alle, endlich zu gewinnen. Auch bin ich es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen“, gab der weiterhin auf seinen ersten Sieg wartende Neo-Trainer Julian Nagelsmann am Montag bei der Pressekonferenz zu. Obgleich Nagelsmann der Partie keinen richtungsweisenden Charakter für den Saisonverlauf beimessen wollte, sei der Supercup, bei dem der FCB das achte Mal in den letzten zehn Jahren auf Dortmund trifft, „ein wichtiges Spiel gegen einen Gegner, der sehr gut in die Bundesliga gestartet ist“ - und der erste mögliche Titel für den 34-Jährigen.