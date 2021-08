eBay führt Echtheitsprüfung für Sneaker ein

Die so begutachteten Schuhe sind auf der Plattform künftig mit dem Logo „Mit Echtheitsprüfung“ und einem Häkchen gekennzeichnet. Die Schuhe erhalten außerdem einen sogenannten NFC-Tag, auf dem detaillierte Informationen zu den Schuhen gespeichert sind, um gegebenenfalls einen Weiterverkauf zu ermöglichen. Käuferinnen und Käufer seien so vor Fälschungen geschützt, Verkäuferinnen und Verkäufer vor Betrug, so eBay. Der Service ist „zunächst“ kostenfrei.