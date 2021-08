Salzburger schossen sichden Frust von der Seele

Das Samstag-0:5 gegen Liberec hatte Salzburgs Eisbullen nicht geschmeckt. Stand auch klar im Widerspruch zu Ansagen, wie der von Neuzugang Peter Schneider, der Klima, Kollektiv, Qualität in Salzburgs Truppe (zu der nun auch Hüne Keegan Kanzig stieß) im Vorfeld hervorgehoben hatte. Die Vorstellung gegen Kosice (Slk) passte da viel besser ins Bild. Die McIlvane-Crew (im Tor Lamoureux) war sofort präsenter, härter am Mann, mit klarem spielerischen Plus.