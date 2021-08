Von der Rennstrecke direkt ins Wohnzimmer

„Wir liefern die Bilder in die Welt“, sagt Alex Arroyo von Promoter Dorna. Rund 300 Mitarbeiter stellt die TV-Produktion pro Auftritt, rund 220 davon sind live vor Ort. Es werden dabei teils sogar Kameras eingesetzt, die im Bereich der Medizin und beim Militär verwendet werden. In Österreich überträgt ServusTV. „Wir sind mit 40 Person beim Österreich-GP“, so Benjamin Boldt von ServusTV. „Im Schnitt verfolgen rund 180.000 ServusTV-Zuseher die Rennen“, so Boldt. Beim Heimspiel werden es deutlich mehr sein...