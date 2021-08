Tirol impft: Termin kann flexibel gebucht werden

„Wir setzen in Tirol weiter auf ein niederschwelliges Impfangebot. Neben der Fortführung der Impfungen ohne Anmeldung sind ab sofort auch flexible Terminbuchungen möglich. In den Impfzentren werden entsprechende Leitsysteme umgesetzt - Personen mit Termin erhalten so ohne Wartezeit ihre Impfung“, erklärt Gesundheitslandesrätin Annette Leja die zwei Pfeiler auf denen die Coronaimpfung in Tirol ab sofort aufgebaut ist.