Flipper-Tor! Rapids Kara mit kuriosem Treffer

Fountas drückt in der 64. Minute bei einem Konter der Grün-Weißen aufs Tempo und bedient den mitgelaufenen Kara. Der schließt ab, wird aber von einem Famagusta-Spieler geblockt. Der Ball springt zurück auf den Körper des Rapid-Stürmers und fliegt in hohem Bogen über den Torhüter der Zyprioten in den Kasten.