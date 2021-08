LIVE ab 19 Uhr: Rapid muss gegen Anorthosis ran!

„Die Burschen haben ihre Aufgabe am Sonntag sehr gut gelöst. Das war auch wichtig für die Köpfe“, verlautete der Burgenländer. Positiv ist auch, dass sich die angespannte Personalsituation durch die Rückkehr von Mittelfeldmann Robert Ljubicic und Offensiv-Akteur Koya Kitagawa bessert. Ljubicic ist dann am Sonntag in der Liga in Altach noch einmal gesperrt. Um sich auf die Partie in Vorarlberg bestens vorzubereiten, wird auf eine Heimreise nach Wien am Freitag verzichtet und stattdessen Friedrichshafen angeflogen. „Der Stress wird nicht kleiner, das hilft uns sicher“, ist Kühbauer mit der Reiseplanung zufrieden.