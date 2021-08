Absichtlich Letzter? Vinales fehlt in Österreich

Vinales habe laut Analysen der Telemetrie-Daten im Rennen am Sonntag sein Bike „unerklärlicher Weise“ so gefahren, dass dies signifikanten Schaden am Motor der YZR-M1 und damit Gefahr für ihn selbst aber auch andere Fahrer auslösen hätte können, hieß es in der Stellungnahme von Yamaha. Vinales hatte nach dem Restart des Rennens aus der Box los fahren müssen und danach weitere technischer Probleme. Er beendete das Rennen als letzter klassifizierter Pilot am Ende des Feldes ebenfalls in der Boxengasse.