Welche Sportarten für Senioren geeignet sind

Das richtige Fitnessprogramm

Von Vorteil ist die Kombination aus gelenkschonendem Ausdauertraining wie Radfahren oder Nordic Walking mit einem Gymnastikprogramm an drei bis fünf Tagen pro Woche. Wichtig: Beim Sport soll der Spaß im Vordergrund stehen und nicht der Leistungsgedanke. Zusätzlich hilft es, Bewegung konsequent in den Alltag zu integrieren - etwa durch Spaziergänge und Treppensteigen. Häufig schrecken Senioren in höherem Alter aus Angst vor Verletzungen oder Überlastung zunächst vor sportlicher Betätigung zurück. Hinzu kommen oft körperliche Einschränkungen, infolgedessen die Ausübung mancher Aktivitäten unter Umständen nicht mehr möglich ist.