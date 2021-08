Steigende Zahlen I | Steigende Zahlen II

Einen Sprung nach oben machten am Mittwoch die Corona-Neuinfektionszahlen in Österreich: Mit 902 wurde damit der höchste Wert seit Mitte Mai gemessen. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 502. Vor genau einem Jahr nur 139. Und dennoch breitet sich unter den Medizinern und sonstigen Experten hierzulande aufgrund der Impfungen und der noch weitgehend entspannten Situation in den Spitälern noch keine Panik aus. Denn eine Überlastung der Spitäler drohe nicht. Allerdings sieht nicht nur der vielgefragte Epidemiologe Gerald Gartlehner , „dass wir am Beginn der vierten Welle stehen“. Einmal mehr appellieren alle, dass die Impfung das beste Mittel gegen eine neuerliche gefährliche Ausbreitung des Corona-Virus sei. Doch die Impf-Bereitschaft, vor allem jüngerer Menschen, lässt deutlich nach…