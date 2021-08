In Geschäft Zigaretten und Rubbellose gestohlen

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in Langkampfen in ein Lebensmittelgeschäft ein und stahlen Zigaretten sowie Rubbellose. In einer Bank versuchten sie zudem einen Geldautomaten aufzubrechen und in die Räumlichkeiten zu gelangen. In Kufstein kam es in derselben Nacht auch zum Einbruchsversuch in ein Wohnhaus.