Ab 18.15 Uhr: Großer Empfang der Olympia-Helden

Ehre, wem Ehre gebührt: Österreichs Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio werden heute offiziell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zurück in der Heimat begrüßt! Hier bei uns im Livestream verpassen Sie ab 18.15 Uhr nichts von dem großen Empfang in der Wiener Hofburg …