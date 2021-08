Darum sollten Russen ihre Postings „bereinigen“

Millionen Internetnutzer in Russland sind derzeit angehalten, ihre Postings in sozialen Netzwerken zu „bereinigen“. Grund ist ein kürzlich erfolgtes Verbot, das oppositionelle Organisationen sowie investigative Internetmedien als „extremistische“ bzw. „unerwünschte“ Organisationen brandmarkt. Wer dennoch in aktuellen, aber auch früheren Postings auf diese nunmehr verbotenen Strukturen verweist, dem drohen Verwaltungs- bis hin zu Haftstrafen.