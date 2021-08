Eine große Runde durch ganz Österreich

Ein Radrennen der besonderen Art findet diese Woche in Österreich statt. Das so genannte Race Around Austria (RAA), führt in der Langdistanz über 2200 Kilometer und ist damit das längste Einzelzeitfahren Europas. Start- und Zielort ist St. Georgen im Attergau. Immer entlang der grenznahen Straßen geht’s im Uhrzeigersinn um die Alpenrepublik, die Zeit läuft gnadenlos durch.