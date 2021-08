Die Zwei-Klassen-Gesellschaft im Tourismus

Zwei Drittel der Betriebe in Hotellerie und Gastronomie sind mit der laufenden Sommersaison zufrieden, so eine aktuelle Umfrage im Auftrag der WKO. Die Auslastung beträgt im Schnitt 45 Prozent, doch es gibt in Wahrheit eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Volle Betten z. B. an den Seen, in den Städten fehlen Auslandstouristen.