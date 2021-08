Niederösterreich: Konkrete Pläne für die Schulen

Ein Frühwarnsystem durch Abwasseruntersuchungen, regelmäßige Tests, Impfen und Luftreinigungsgeräte – diese vier Punkte sieht das Ministerium für den Herbst vor – die „Krone“ berichtete. Während diese Pläne auf Bundesebene nun zerpflückt werden, steht das Land dahinter. Vor allem in den ersten Wochen werden auch PCR-Tests zum Einsatz gebracht, um die Gefahr einer Ausbreitung durch Reiserückkehrer möglichst gering zu halten. In Kindergärten, stellt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nun klar, werden weiterhin Schleckertests eingesetzt. Zusammen mit der Impfpflicht für neue Elementarpädagogen will man so die Kleinsten, die sich ja noch nicht durch eine Impfung schützen können, vor Infektionen bewahren.