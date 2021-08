Tag 2: Nimmt Ivona Dadic Kurs auf die Medaillen?

Sollte Dadic, 2020 in Österreich „Sportlerin des Jahres“, einen guten Weitsprung hinlegen, könnte sie weiter Boden Richtung Top-5 gut machen. Dazu müsste sie aber deutlich über 6,00 m springen - bei ihrer Siebenkampf-Bestleistung, aufgestellt als Vierte bei der EM in Berlin 2018, war sie 6,35 m weit gesprungen. Ihre fünf Jahre alte Bestweite aus Ried steht sogar auf 6,49 m. Mit dem ersten Tag war Dadic generell zufrieden gewesen: „Jetzt soll auch ein guter zweiter Tag folgen! Mal schauen, was dann am Ende des Tages herausschaut.“