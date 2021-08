Dadic mit starkem Hochsprung 12., Mayr auf Rang 19

Nur in der Halle höher

Mit einem derart guten Hochsprung von Ivona Dadic in Tokio hatten auch Insider kaum gerechnet, aber sie meisterte alle ihre sechs ersten Höhen einschließlich der 1,83 m im ersten Versuch. Danach waren erst die 1,86 m Endstation. Mit ihren 1,83 m egalisierte Österreichs „Sportlerin des Jahres 2020“ ihre Freiluftbestleistung, die sie vor Jahren in Linz erzielt hatte. Nur bei Hallenwettkämpfen war Ivona Dadic bisher zweimal höher gesprungen - und zwar mit 1,87 m (als sie Silber bei der Hallen-EM im Fünfkampf in Belgrad 2017 gewann) und mit 1,84 m (bei WM-Silber im Fünfkampf in Glasgow 2019 2019).