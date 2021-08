Dadic und Mayr: Solider Start in Siebenkampf

Österreichs Siebenkämpferinnen sind mit einer guten, aber nicht überragenden Leistung in den olympischen Siebenkampf von Tokio gestartet. Ivona Dadic lief die 100 m Hürden in 13,61, Verena Mayr in 13,65 Sekunden. Damit liegt Dadic nach der ersten Disziplin auf Platz 18 (1034 Punkte), Mayr auf Rang 19 (1028 Punkte).