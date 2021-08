JBL Clip 4: Praktische Bluetooth-Box mit Karabiner

Mit der Karabinerkonstruktion lässt sich die Clip 4 an den Rucksack, an Äste, Geländer, Fahrräder oder Gartenmöbel hängen und kann dort ihrer Arbeit nachgehen. Bei dem geringen Gewicht könnte man glatt erwägen, diese Bluetooth-Box in Handtasche oder Rucksack jederzeit mitzuführen, sollte einmal etwas Musik gefragt sein.