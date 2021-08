Bürmoos: Schul-Umbau begonnen

Die Arbeiten für den Umbau der Schulen in Bürmoos wurde nun begonnen. Sie werden zwei Jahre dauern und mit Schulbeginn 2023 wird ein moderneres Gebäude zur Verfügung stehen. Die Direktoren waren in die Planung eingebunden. Während des Umbaus werden die Schüler in von der Gemeinde angekauften Containern untergebracht.