Wagnertuben und mystische Tremoli

Bruckners Siebente

Nach der Pause stand das Konzert ganz im Zeichen Anton Bruckners. Die „Wiener“ unter Christian Thielemann präsentierten die siebte Symphonie in E-Dur. Den Anfang, die mystisch einleitenden Tremoli der Streicher, den der selbsternannte Bruckner-Experte Sergiu Celibidache als einen der schwierigsten Anfänge überhaupt bezeichnet, meisterten sie in bravouröser Manier. Das „Allegro moderato“ endete mit einem der längsten Paukenwirbel der Musikliteratur. Im zweiten Satz, dem „Adagio“, waren zum ersten Mal überhaupt in einem Werk Bruckners, die Wagnertuben zu hören. Es ist als Trauermusik zu verstehen, als Andenken an den Tod Richard Wagners.