Banner-Chef: „Pasching ist eine eiserne Reserve“

„Es gibt massive Änderungen in der Mobilität, aber wir sind gut gerüstet“, sagt Andreas Bawart. Der kaufmännische Chef von Banner Batterien blickt optimistisch in die Zukunft. Mit dem im Juni eröffneten Standort in Thalheim bleibt das zuvor bereits gesicherte Grundstück in Pasching unberührt - vorerst.