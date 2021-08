Graz: Zwei Polizeieinsätze wegen Randalierern

Gegen 1.15 Uhr wurde eine Streife zu einem Lokal im Bezirk Gries beordert, weil es dort einen Diebstahl gegeben hatte. Beim Eintreffen hielten sich ungefähr 30 Personen beim Eingang auf, es habe laut den Beamten eine auffallend feindselige Stimmung geherrscht, eine zweite Streife wurde geholt. Ein Mann wurde angehalten, weil er dauernd „ACAB“ schrie, was für „All cops are bastards“ („Alle Polizisten sind Bastarde“) steht. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mischte sich bei der Befragung so aggressiv ein, dass er festgenommen wurde. Eine 21-jährige Grazerin kratzte und biss einen Beamten und wurde ebenfalls vorübergehend festgenommen.