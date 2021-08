Olympische Spiele, Politik und Wirtschaft

Zugleich waren die spanischen Spiele eine Bühne für Nachfolgestaaten wie Kroatien. Vor allem im Basketball rund um die in den USA spielenden Stars Dražen Petrović und Toni Kukoć. Österreich leistete einen schrägen Beitrag: Die Handballerinnen der Alpenrepublik hätten ihr Auftaktspiel gegen Jugoslawien bestritten. Nach dessen Sperre traf man auf Norwegen. Doch nach Einbürgerungen von Weltklassespielerinnen spielten am 3. August 1992 Frauen aus allen in den jugoslawischen Bürgerkrieg verwickelten Nationen in Rot-Weiß-Rot.