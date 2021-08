Inflationsfeuer am Dach

In den USA ist längst Feuer am Dach, und zwar nicht nur was die Preise für Häuser betrifft, die derzeit durch den Dachstuhl schießen. Gebrauchtwagen sind plötzlich um 45 Prozent mehr wert als noch vor einem Jahr, sie wurden im Juni im Vergleich zum Vormonat um satte 10,5 Prozent teurer - das markiert den größten Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen 1953.