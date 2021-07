Anraser vom Sitz seines Motorkarrens geschleudert

Der Anraser war mit schweren Verletzungen an Armen und Beinen am Boden liegen geblieben, nachdem er vom Sitz seines Motorkarrens geschleudert worden war. Gegen 18.45 Uhr wurde er von einer Familienangehörigen aufgefunden, die sofort die Rettungskette in Gang setzte. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter und den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das BKH Lienz geflogen und dort stationär aufgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen ergeht ein Bericht an die zuständigen Stellen.