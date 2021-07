Ortschef und DJ ist nach 2. Impfung Corona-positiv

„Zur Impfung und zum Test“

„Deshalb appelliere ich an alle, bitte geht impfen! Und auch wenn ihr dann den zweiten Stich erhalten habt, lasst euch testen“, so der Ortschef, der auch als DJ Greenice auf Festival-Bühnen den Ton angibt. Ob er sich bei einem Polit-Termin oder einem Konzert infiziert hat, kann er nicht sagen. „Ich war viel unterwegs und habe nicht so viel getestet, das wird sich ändern!“