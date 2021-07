Deutscher Bauunternehmer zerlegt Neubau mit Bagger

Mit einem Bagger hat ein Bauunternehmer im Schwarzwald in Deutschland mutwillig einen Neubaukomplex mit etwa 30 Wohneinheiten schwer beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von etwa einer halben Million Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als Grund für die Zerstörung in Blumberg habe der 47 Jahre alte Mann angeblich zu Unrecht zurückgehaltene Zahlungen der Auftraggeber angegeben.