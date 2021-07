Festival-Cluster ++ Madrid: Ehre für Alaba

Nach einem Festival vom 17. bis 24. Juli in Kroatien sind mehr als 100 Österreicher mit Corona zurückgekommen. Und das sind nur die, von denen man es bis jetzt fix weiß. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Der Aufruf: Alle die dort waren sollen sich bitte so schnell wie möglich testen lassen - am besten mit PCR. Außerdem berichten wir über David Alaba, dem bei seinem neuen Fußballclub in Spanien eine ganz besondere Ehre zu Teil wird. Das und mehr seht ihr im aktuellen „PUSH“-Update mit Jakob Glanzner.