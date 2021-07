Mehr als 1000 Quadratmeter für Graffiti-Künstler

Das junge Graffiti- und Street Art-Festival „together 2021“ findet in Wels von Freitag, 30. Juli bis Sonntag, 1. August statt. Rund 350 Teilnehmer aus sechs Nationen werden erwartet. Insgesamt will man in den drei Tagen mehr als 1000 Quadratmeter besprayen und bemalen. Fans und neugierige Zuschauer sind willkommen!