E-Bike WM für Jedermann in Tirol

Am 13. und 14. August 2021 findet die E-Bike WM für Jedermann schon zum 3. Mal statt, dieses Mal in Ischgl. Das innovative Konzept des gemeinnützigen E-Bike Weltverbandes bietet jedem die Möglichkeit, E-Bike Weltmeister zu werden. Es ist das größte E-Bike Rennen der Welt inmitten einer traumhaften Bergkulisse und alle können daran teilnehmen, ob alt oder jung (ab 10 Jahre), ob Radsportler, Profis oder Gelegenheits-Radler. Spaß und Freude an der Teilnahme stehen dabei im Vordergrund.