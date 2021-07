Heimische Forscher nutzen KI als Sexismus-Detektor

Sexismus ist ein weitreichendes gesellschaftliches Problem und hat insbesondere in den sozialen Medien in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Fachhochschule St. Pölten und das Austrian Institute of Technology (AIT) haben im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs eine Methode entwickelt, die sexistische Äußerungen mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erkennt.