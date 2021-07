Austria-Jungstar Patrick Wimmer bringt „Kohle“

Gespielt hat er diese Saison wegen einer hartnäckigen Verletzung am Sprunggelenk noch nicht - aber dennoch sorgt Patrick Wimmer für Schlagzeilen: Austrias Shootingstar soll nämlich in die deutsche Bundesliga wechseln, Arminia Bielefeld zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen, als Ablöse steht eine knappe Million Euro im Raum.