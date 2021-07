Auf der Ökobau-Messe spielt Luft eine große Rolle

Luft ist ein wichtiges Lebensmittel

„Luft ist unser Element, Luft ist Lebensmittel. 90 Prozent unseres Lebens verbringen wir in zu schlecht belüfteten Räumen. Das ändern wir mit unseren professionellen Belüftungssystemen“, erklärt Gernot Pichler, der Pichlerluft in dritter Generation leitet. „Dazu kommt, dass in den immer besser gedämmten Gebäuden ein Luftaustausch notwendig ist. Wir versorgen etwa Schul- oder Bürogebäude mit frischer Luft, während wir alte, verbrauchte und feuchte Luft abtransportieren“, ergänzt Kollege und Vertriebsexperte Christian Struger.