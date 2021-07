„Kopfschmerz“ nach Festival: Drogen und Covid-19

„Außer Lärm und Ärger hatten wir nichts vom Festival. Es stellt sich schon die Frage, ob so etwas in Zukunft zulässig ist“, zieht Bürgermeister Thomas Pollak eine eher negative Bilanz. Das „Flow“-Festival fand von Donnerstag bis Sonntag in Eggendorf bei Wiener Neustadt statt und sorgte auch noch zu Wochenbeginn für Aufregung.