Unwetter in NÖ & OÖ ++ Besuch bei Mama Kiesenhofer

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm haben die Einsatzkräfte speziell im Norden und Osten von Österreich, in der Nacht auf heute wachgehalten. Wir haben einen kurzen Überblick über die Unwetter in Nieder- und Oberösterreich. Außerdem feiern wir unsere Olympiagewinnerin Anna Kiesendorfer. Unser Redakteur war in ihrem Heimatort und hat mit der überstolzen Mutter gesprochen. Das und mehr haben wir heute für euch im PUSH Update mit Jakob Glanzner.