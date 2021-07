Polizei zog riesige Drogen-Drohne aus dem Verkehr

Drohne wurde vom Radar entdeckt

Aufgefallen ist die Drohne aufgrund ihrer Radarsignatur: Die Polizei sah in dem Fluggerät eine Gefahr für den Luftverkehr, verfolgte den Weg des Fluggerätes und konnte es schließlich in einem Haus in Malaga beschlagnahmen. Die Kriminellen hatten der Drohne den Kurs vorab einprogrammiert: Laut Polizei waren sie nicht vertraut mit der manuellen Steuerung. Es kam zu insgesamt vier Verhaftungen: Ein Mitglied der Drogenbande wurde in Spanien verhaftet, für weitere drei klickten in Frankreich die Handschellen.