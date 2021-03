Drohnenflug durch Bowling-Center begeistert Netz!

In dem Video mit dem Titel „Right Up Our Alley“ ist der Flug einer Mini-Drohne in ein Bowling- und Kulturzentrum in Minneapolis im Bundestaat Minnesota zu sehen. Beim Eingang hinein, fliegt die Kamera über die einzelnen Bahnen, ganz nah vorbei an Spielern und auch Besuchern der Bar. Die fliegende Kamera fängt dabei kurze Gesprächsfetzen ein, bevor sie in hohem Tempo weiter durch die Bowling-Halle, teils enge Nebenräume und einen kleinen Kinosaal weiterrauscht. Die perfekt durchchoreografierte Flugroute geht sogar zwischen den Beinen eines Bowling-Spielers hindurch und endet schließlich an den Pin-Settern am Ende der Bowlingbahn.