Marach/Oswald im Doppel-Achtelfinale ausgeschieden

Die Breakchancen zu Beginn des zweiten Satzes habe man wieder nicht nutzen können. „Das ist schade, es wäre ein anders Match gewesen, wenn wir das erste Game gleich breaken“, haderte Marach. Man habe gemerkt, dass sie in wichtigen Momenten sehr selbstbewusst und ein Topteam seien, ergänzte Oswald. „Wir sind das ganze Match hinterhergelaufen, haben es nicht geschafft, ein Erfolgserlebnis zu haben. Wenn da mal was auf unsere Seite fällt, kann es in eine andere Richtung gehen. Und sie lieben es, wenn es heiß ist und Luftfeuchtigkeit hat. Sie waren heute besser in den wichtigen Momenten.“