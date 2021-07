Wachaubahn: Zug erfasste Felsbrocken auf Strecke

Triebwagen verkeilt

„Der Triebwagen fuhr auf den Felsbrocken auf und verkeilte sich“, so Heider-Fischer. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon, Verletzte habe es nicht gegeben, wohl aber Sachschaden. „Das genaue Ausmaß ist aber noch unklar“, so die Sprecherin. Der Betrieb werde am Sonntag wohl nicht mehr aufgenommen, erklärte Heider-Fischer.