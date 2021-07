Sportschützen: Auch Martin Strempfl ausgeschieden

Österreichs Schützen haben am Sonntag bei ihren ersten Auftritten bei den Olympischen Spielen in Tokio die Finalplätze verpasst. Nach Sylvia Steiner, die in der Qualifikation des Luftpistolen-Bewerbs Rang 15 belegte, landete Martin Strempfl mit dem Luftgewehr (10 Meter) auf Rang 13. Für den Heeressportler sind die Spiele damit beendet, Steiner hat am Donnerstag im 25-m-Bewerb noch eine zweite Chance auf einen Finalplatz oder mehr.