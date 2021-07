Sterben Männer wie Sie aus, Herr Schröcksnadel?

Ein später, schwüler Nachmittag am westlichen Stadtrand von Wien. Peter Schröcksnadel liebt Seen und Flüsse und das Meer, deshalb hat seine Medienbetreuerin als Treffpunkt für unser Interview den Hanslteich in Neuwaldegg vorgeschlagen. Mitte Juni wurde der streitbare, mächtige Ski-Chef an der Spitze des ÖSV abgelöst, am kommenden Freitag feiert er seinen 80. Geburtstag. „Ich werde da ganz allein auf meinem Boot vor der Küste von Dubrovnik sitzen und ein bissel fischen“, lacht Schröcksnadel. Er trägt ein mintgrünes Polo und weiße Sneaker und spricht uriges Tirolerisch. Wir sitzen auf einer Holzbank am Wasser, man hört Enten quaken und ab und zu ruft Schröcksnadel: „Do, schau! A Karpfen!“