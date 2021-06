Peter Schröcksnadel: So ganz „ohne Maulkorb“

Gleichzeitig wurde Schröcksnadel für seine Verdienste für Sicherheit im Sport von Innenminister Karl Nehammer geehrt. Und die Zusammenarbeit wird weitergeführt. Nun halt mit Neo-Präsident Karl Schmidhofer. Soll ja weiterhin alles reibungslos ablaufen. „Bei der WM in St. Anton war ja Wladimir Putin zu Gast. Er war mit uns Skifahren und die russischen Sicherheitskräfte sind am Pistenrand gelandet, während unsere Alpin-Polizei alles im Griff hatte“, so „Schröcksi“.