Darts: Van Gerwen siegt und trifft auf Wright!

Wright zog mit einer Serie von sieben Legs in Folge in der Mitte des Spiels von 6:4 auf 13:4 davon und stellte damit die Weichen auf Sieg. Smith kam von einem 0:2-Rückstand zurück und glich mit einem 88er Finish und einem 11-Darter aus, aber Wright holte sich drei Legs in Folge und ging mit 5:2 in Führung, bevor er noch einen Gang höher schaltete.Smith kam zwar noch einmal auf 6:4 heran, hatte aber keine Antwort auf das Feuerwerk des Weltmeisters von 2020..