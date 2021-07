Djokovic und Medwedew meistern Auftakthürden

In der zweiten Runde bekommt es Djokovic am Montag mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff zu tun. Die ATP-Nummer 1 hatte in diesem Jahr schon bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon triumphiert und ist auf dem Weg zu einem weiteren Meilenstein. Medwedew, einer von wohl nur wenigen, die Djokovic gefährlich werden könnten, trifft ebenfalls am Montag auf den Inder Sumit Nagal (Weltrangliste-Nr. 160).