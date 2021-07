Rapid: 10.500 Abos sind bereits verkauft

„Durch die lange Zeit starke Dominanz der EURO ist es vielleicht noch nicht so richtig in allen Köpfen drinnen, dass es ohne Beschränkungen im Stadion wieder los geht. Bis Ende August wird sich am Abo-Sektor bestimmt noch einiges tun“, ist Geschäftsführer Christoph Peschek guter Dinge. Stimmung wird schon vor Anpfiff aufkommen, wenn die Fans den nunmehrigen Hartberg-Spieler Mario Sonnleitner gebührend verabschieden werden. Während Hartberg-Coach Kurt Russ mit 56 Jahren seine Premiere als Bundesliga-Trainer gibt, bestreitet Max Hofmann sein 200. Pflichtspiel für Grün-Weiß.