Kaseya hat Generalschlüssel für gekaperte Daten

Für Opfer der Ransomware-Attacke auf den IT-Dienstleister Kaseya gibt es neue Hoffnung: Kaseya teilte in der Nacht auf Freitag mit, dass die Firma einen Generalschlüssel für die betroffenen Computer bekommen habe. Angaben dazu, woher dieser Generalschlüssel stammt, und ob am Ende möglicherweise gar Lösegeld an die verantwortliche Hackergruppe REvil floss, machte Kaseya allerdings nicht.