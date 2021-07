Sturm Graz: Als Starthäppchen ein Bullen-Steak!

„Eine Fragezeichen-Partie“

Und vielleicht kommt der Liga-Krösus ja mit schlotternden Knien unter den Uhrturm, schließlich hat man an die Mannen von Christian Ilzer schlechte Erinnerungen. Denn: Sturm war in der vergangenen Saison die einzige Bundesligatruppe, welche die Bullen zweimal im Grunddurchgang in die Pfanne hauen konnte: 3:1 in Salzburg, 2:1 beim Ausweichspiel in Klagenfurt! Und heute? Da soll wieder ein saftiges Bullen-Steak in der Pfanne brutzeln!